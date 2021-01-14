Pekcan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı
14.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:52
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın merkezde bilgi alması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısının ardından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın merkezde bilgi alması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısının ardından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu