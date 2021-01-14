Pekcan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı
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Pekcan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı

14.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:52

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın merkezde bilgi alması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısının ardından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın merkezde bilgi alması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısının ardından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı.

Pekcan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı
Pekcan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı
Pekcan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı
Pekcan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi yetkililerinden bilgi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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