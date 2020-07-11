Pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla pek çok mu, pekçok mu? Pek çok ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "pek çok". Peki, pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre pekçok mu, pek çok mu yazılır?

Pek çok kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, pek çok TDK'ya göre nasıl yazılır? Pek çok nasıl yazılır? Pek çok mi, pek çok mu? TDK'ya göre pek çok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE PEK ÇOK NASIL YAZILIR? Pekçok: Yanlış Pek çok: Doğru TDK'YA GÖRE PEK ÇOK NE DEMEK? pek çok sıfat Yeterinden fazla, bir hayli: "Ona hayran olanlarımız pek çok fakat ne yazık ki onu hakkıyla okumuş ve anlamış bulunanlarımız pek azdır." - İbrahim Alâeddin Gövsa