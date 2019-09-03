Pejmürde ne demek? Pejmürde TDK anlamı

03.09.2019 15:02

Süleyman Soylu'nun katıldığı toplantıda, görevlerinden alınan Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarıyla görüşen İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, '' İşini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz.'' şeklinde konuştu.Pejmürde TDK anlamı nedir?

İçişleri Bakanı Soylu, "Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. '' sözlerini kullandı. Soylu'nun konuşmasının ardından 'pejmürde ne demek?' sorusu araştırılıyor.

PEJMÜRDE NE DEMEK?

Pejmürde kelimesi, Farsça'dan Türkçe'ye dahil olmuş. Kelimenin sıfat olarak iki farklı anlamda kullanımı bulunuyor. İlk kullanımı ''Eski püskü, yırtık' anlamında iken ikincisi ise, ''Dağınık, perişan'' şeklinde kullanılıyor.