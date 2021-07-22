Pegasus yazılım nedir? Hangi ülkeye ait? Pegasus casus yazılım hangi ülkeler tarafından kullanılıyor? Pegasus casus yazılımı ne demek?

Pegasus yazılım yüklenen Android veya iOS telefonları ele geçirebilen bir casus yazılımıdır. Birçok şirket tarafından yasaklanmıştır. Pegasus yazılım nedir, hangi ülkeler kullanıyor vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, pegasus yazılım nedir, ne demek? Pegasus casus yazılımını hangi ülkeler kullanıyor? Pegasus yazılım hangi ülkeye aittir? Türkiye kullanıyor mu? İşte detaylar...

Pegasus yazılım ne demek? Pegasus casus yazılımı hangi ülkeye ait? Pegasus casus yazılımı nerelerde kullanılıyor? Pegasus casus yazılımı nedir merak edildi. Sizler için kısaca bilgileri paylaşalım.

PEGASUS CASUS YAZILIM NEDİR?

Pegasus, İsrailli siber silah firması NSO Group tarafından geliştirilen ve iOS ve Android'in çoğu sürümünü çalıştıran cep telefonlarına (ve diğer cihazlara) gizlice yüklenebilen bir casus yazılımdır. 2021 Pegasus Projesi açıklamaları, mevcut Pegasus yazılımının iOS 14.6'ya kadar olan tüm iOS sürümlerinden yararlanabileceğini gösteriyor. Washington Post ve diğer önde gelen medya kaynaklarına göre Pegasus, bir telefondan yapılan tüm iletişimlerin (metinler, e-postalar, web aramaları) tuş vuruşlarını izlemesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda telefon görüşmesi ve konum takibini de sağlıyor ve aynı zamanda NSO Group'un her ikisini de ele geçirmesine izin veriyor. cep telefonunun mikrofonu ve kamerası, böylece onu sürekli bir gözetleme cihazına dönüştürüyor.

PEGASUS CASUS YAZILIMI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Pegasus, İsrailli siber silah firması NSO Group tarafından geliştirilen ve iOS ve Android'in çoğu sürümünü çalıştıran cep telefonlarına (ve diğer cihazlara) gizlice yüklenebilen bir casus yazılımdır.

Şirket daha önce Amerikan özel sermaye şirketi Francisco Partners'a aitti, daha sonra 2019'da kurucular tarafından geri satın alındı. NSO, "yetkili hükümetlere terör ve suçla mücadele etmelerine yardımcı olacak teknolojiler" sağladığını, müşterilerin ürünlerini yalnızca cezai ve ulusal güvenlik soruşturmaları için kullanmalarını gerektiren sözleşmelerin bölümlerini yayınladığını ve insan haklarına endüstri lideri yaklaşım. Casus yazılım, adını efsanevi kanatlı at Pegasus'tan almıştır—bu, telefonlara bulaşmak için "havada uçarak" gönderilebilen bir Truva atıdır.

Pegasus, bir insan hakları aktivistine ait bir iPhone'a yükleme girişiminin başarısız olmasının ardından, Ağustos 2018'de keşfedildi, ardından casus yazılım, yetenekleri ve yararlandığı güvenlik açıkları hakkında ayrıntılı bilgi veren bir soruşturma başlatıldı. Pegasus, 2016 yılı itibarıyla kısa mesajları okuyabiliyor, aramaları takip edebiliyor, şifreleri toplayabiliyor, konum takibi yapabiliyor, hedef cihazın mikrofonuna ve kamerasına erişebiliyor, ve uygulamalardan bilgi toplayabiliyordu. Casus yazılım haberleri medyada önemli ölçüde yer aldı. Şimdiye kadarki "en karmaşık" akıllı telefon saldırısı olarak adlandırıldı ve bir iPhone'a sınırsız erişim elde etmek için jailbreak kullanan kötü niyetli bir uzaktan istismar ilk kez tespit edildi.

PEGASUS YAZILIMI HAKKINDA İDDİALAR

İsrailli NSO şirketinin Pegasus yazılımı hakkında önemli iddialar ortaya atıldı. 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırmaya göre devletler tarafından satın alınan bu yazılımla birlikte gazeteci, akademisyen ve siyasetçilerin de içinde olduğu binlerce kişinin telefonları izleniyor. Tüm mesajlaşmaları izleyebilen yazılım, kamera ve mikrofona da uzaktan erişim sağlayabiliyor. ABD istihbarat kuruluşundan eski bir siber mühendis, yazılımı "korkunç" olarak tarif ediyor.

Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koydu.

Washington Post gazetesi, 50 ülkeden 1000 numaranın sahiplerinin belirlenebildiğini aktarıyor. Bu listede Arap kraliyet ailelerinin üyeleri ile 65 iş insanı, 85 aktivist, 189 gazeteci ile aralarında devlet başkanlarının da olduğu 600'den fazla siyasi yer alıyor.

TÜM MESAJLAŞMALAR İZLENEBİLİYOR

Bu yöntemde genellikle iMessage, Viber, FaceTime, WhatsApp gibi popüler sohbet programları tercih ediliyor. Hedef olan kişi, çoğu zaman telefonuna bu zararlı yazılımın yüklendiğinden haberdar olmuyor. Yazılım telefona yüklendikten sonra ise telefondan yapılan tüm konuşma ve yazışmalar saldırıyı yapan merkez tarafından izlenmeye başlıyor. Ayrıca lokasyon takibi yapılabiliyor, klavye hareketleri izleniyor.