Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? Netflix | Peaky Blinders yeni sezon çıkış tarihi ne zaman, son sezon mu?

İngiltere'nin Birmingham şehrinde çekimlerine devam edilen Peaky Blinders, son yılların en sevilen dizileri arasında kendine yer buldu. İngiliz yapımı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin yapımcısı Netflix'in 6. sezonu ne zaman yayınlayacağı merak konusu. Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? Netflix açıkladı mı? Peaky Blinders 6.sezon yayın tarihi... Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? sorularının yanıtları araştırılıyor. Peaky Blinders 6.sezon ne zaman?

Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizilerinden olan Peaky Blinders 6. sezonu için araştırmalar devam ediyor. İngiltere yapımı fenomen dizi Peaky Blinders'ın 6. sezonu için artık heyecan dorukta. Dünya genelinde dizinin hayranı binlerce kişi, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin başladığını sosyal medyada sık sık paylaşılan görsellerde görebiliyoruz. Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoya göre dizinin final sezonu 2022 yılında yayımlanacak.

PEAKY BLINDERS'IN HALASI POLLY GRAY HAYATINI KAYBETTİ

Üç Harry Potter filminde rol alan ve son olarak Peaky Blinders dizisindeki Polly Gray Shelby rolü ile hafızalara kazınan 52 yaşındaki Helen McCrory, dizinin çekimleri devam ederken kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.

"YAŞADIĞI GİBİ ÖLDÜ"

Eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, şunları dile getirdi: "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz."

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Peaky Blinders ne zaman başladı?

Peaky Blinders dizisi ilk olarak, 12 Eylül 2013 tarihinde başladı.

Peaky Blinders hikayesi gerçek mi?

Hepimizin deli gibi severek izlediği ve dizi tarihine damga vurmuş Peaky Blinders aslında gerçek bir çetenin kurgu hikayesi. İngiltere, Birmingham'da faaliyet gösteren çete kendi dönemine de damga vurmuştu. Hala Birmingham'da pek çok nokta kapalı ve yaptıkları da hala konuşulmaktadır.

Haberler.com - Gündem