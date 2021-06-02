Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezonu çıktı mı?

İngiltere'nin Birmingham şehrinde çekimlerine devam edilen Peaky Blinders, son yılların en sevilen dizileri arasında kendine yer buldu. İngiliz yapımı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin yapımcısı Netflix'in 6. sezonu ne zaman yayınlayacağı merak konusu. Sosyal medyada sık sık yeni bölümlere dair detaylara yer verilirken Peaky Blinders 6. sezon tarihi açıklandı mı? Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizilerinden olan Peaky Blinders 6. sezonu için araştırmalar devam ediyor. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Peaky Blinders 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin başladığını sosyal medyada sık sık paylaşılan görsellerde görebiliyoruz. Dizinin çıkış tarihine dair henüz detay verilmedi ancak işler yolunda giderse 2022 yılının ilk aylarında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.

PEAKY BLINDERS'IN HALASI POLLY GRAY HAYATINI KAYBETTİ

Üç Harry Potter filminde rol alan ve son olarak Peaky Blinders dizisindeki Polly Gray Shelby rolü ile hafızalara kazınan 52 yaşındaki Helen McCrory, dizinin çekimleri devam ederken kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.

"YAŞADIĞI GİBİ ÖLDÜ"

Eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, şunları dile getirdi: "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz."

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.