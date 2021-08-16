PCS5 MEA Bölgesel Elemeleri tamamlandı!
Avrupa'nın en iyi 24 takımının mücadele ettiği PCS5 MEA Bölgesel Elemeleri tamamlandı.
Günlerdir süren CS5 MEA Bölgesel Elemeleri'nde, kıran kırana geçen rekabet dün oynanan karşılaşmalar ile son buldu. Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda ilk 3 finallere doğru adım atarken geri kalan 5 takım ise bir sonraki PCS'e doğrudan davet hakkı kazandı. İsterseniz şimdi turnuvanın puan durumuna birlikte göz atalım.
PSC5 MEA BÖLGESEL ELEMELERİ PUAN TABLOSU
- SuperMassive Blaze - 3 Maç Galibiyeti - 90 Öldürme
- Gear Up - 2 Maç Galibiyeti - 90 Öldürme
- Orgless - 2 Maç Galibiyeti - 67 Öldürme
- RARE Esports - 2 Maç Galibiyeti - 66 Öldürme
- Istanbul Wildcats - 2 Maç Galibiyeti - 61 Öldürme
- Hive'X Esports - 2 Maç Galibiyeti - 58 Öldürme
- Road to Glory - 1 Maç Galibiyeti - 67 Öldürme
- 836 Pizza Locale - 1 Maç Galibiyeti - 51 Öldürme
- XFlow Esports - 1 Maç Galibiyeti - 50 Öldürme
- 1907 Fenerbahçe Espor - 1 Maç Galibiyeti - 37 Öldürme
- ICY - 1 Maç Galibiyeti - 20 Öldürme
- Kafalar Esports - 0 Maç Galibiyeti - 42 Öldürme
- Dijirad Esports - 0 Maç Galibiyeti - 42 Öldürme
- HeadQuarters - 0 Maç Galibiyeti - 39 Öldürme
- EsporLab - 0 Maç Galibiyeti - 35 Öldürme
- TonyTeam - 0 Maç Galibiyeti - 34 Öldürme
- PRD Gamers Team - 0 Maç Galibiyeti - 33 Öldürme
- Agressive All Around - 0 Maç Galibiyeti - 31 Öldürme
- Şahangiller Espor 0 Maç Galibiyeti - 31 Öldürme
- UnderWearModels 0 Maç Galibiyeti - 30 Öldürme
- OMENS 0 Maç Galibiyeti - 19 Öldürme
- Kargolar_Şeffass 0 Maç Galibiyeti - 18 Öldürme
- InnocentFrag 0 Maç Galibiyeti - 14 Öldürme
- Crashers Esports 0 Maç Galibiyeti - 12 Öldürme
Finallerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!
Kaynak: Playerbros