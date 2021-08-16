PCS5 MEA Bölgesel Elemeleri tamamlandı!
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PCS5 MEA Bölgesel Elemeleri tamamlandı!

PCS5 MEA Bölgesel Elemeleri tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Avrupa'nın en iyi 24 takımının mücadele ettiği PCS5 MEA Bölgesel Elemeleri tamamlandı.

Günlerdir süren CS5 MEA Bölgesel Elemeleri'nde, kıran kırana geçen rekabet dün oynanan karşılaşmalar ile son buldu. Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda ilk 3 finallere doğru adım atarken geri kalan 5 takım ise bir sonraki PCS'e doğrudan davet hakkı kazandı. İsterseniz şimdi turnuvanın puan durumuna birlikte göz atalım.

PSC5 MEA BÖLGESEL ELEMELERİ PUAN TABLOSU

  1. SuperMassive Blaze - 3 Maç Galibiyeti - 90 Öldürme
  2. Gear Up - 2 Maç Galibiyeti - 90 Öldürme
  3. Orgless - 2 Maç Galibiyeti - 67 Öldürme
  4. RARE Esports - 2 Maç Galibiyeti - 66 Öldürme
  5. Istanbul Wildcats - 2 Maç Galibiyeti - 61 Öldürme
  6. Hive'X Esports - 2 Maç Galibiyeti - 58 Öldürme
  7. Road to Glory - 1 Maç Galibiyeti - 67 Öldürme
  8. 836 Pizza Locale - 1 Maç Galibiyeti - 51 Öldürme
  9. XFlow Esports - 1 Maç Galibiyeti - 50 Öldürme
  10. 1907 Fenerbahçe Espor - 1 Maç Galibiyeti - 37 Öldürme
  11. ICY - 1 Maç Galibiyeti - 20 Öldürme
  12. Kafalar Esports - 0 Maç Galibiyeti - 42 Öldürme
  13. Dijirad Esports - 0 Maç Galibiyeti - 42 Öldürme
  14. HeadQuarters - 0 Maç Galibiyeti - 39 Öldürme
  15. EsporLab - 0 Maç Galibiyeti - 35 Öldürme
  16. TonyTeam - 0 Maç Galibiyeti - 34 Öldürme
  17. PRD Gamers Team - 0 Maç Galibiyeti - 33 Öldürme
  18. Agressive All Around - 0 Maç Galibiyeti - 31 Öldürme
  19. Şahangiller Espor 0 Maç Galibiyeti - 31 Öldürme
  20. UnderWearModels 0 Maç Galibiyeti - 30 Öldürme
  21. OMENS 0 Maç Galibiyeti - 19 Öldürme
  22. Kargolar_Şeffass 0 Maç Galibiyeti - 18 Öldürme
  23. InnocentFrag 0 Maç Galibiyeti - 14 Öldürme
  24. Crashers Esports 0 Maç Galibiyeti - 12 Öldürme

Finallerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros

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