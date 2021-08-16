PCS5 MEA Bölgesel Elemeleri tamamlandı!

Avrupa'nın en iyi 24 takımının mücadele ettiği PCS5 MEA Bölgesel Elemeleri tamamlandı.

Günlerdir süren CS5 MEA Bölgesel Elemeleri'nde, kıran kırana geçen rekabet dün oynanan karşılaşmalar ile son buldu. Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda ilk 3 finallere doğru adım atarken geri kalan 5 takım ise bir sonraki PCS'e doğrudan davet hakkı kazandı. İsterseniz şimdi turnuvanın puan durumuna birlikte göz atalım.

PSC5 MEA BÖLGESEL ELEMELERİ PUAN TABLOSU

SuperMassive Blaze - 3 Maç Galibiyeti - 90 Öldürme Gear Up - 2 Maç Galibiyeti - 90 Öldürme Orgless - 2 Maç Galibiyeti - 67 Öldürme RARE Esports - 2 Maç Galibiyeti - 66 Öldürme Istanbul Wildcats - 2 Maç Galibiyeti - 61 Öldürme Hive'X Esports - 2 Maç Galibiyeti - 58 Öldürme Road to Glory - 1 Maç Galibiyeti - 67 Öldürme 836 Pizza Locale - 1 Maç Galibiyeti - 51 Öldürme XFlow Esports - 1 Maç Galibiyeti - 50 Öldürme 1907 Fenerbahçe Espor - 1 Maç Galibiyeti - 37 Öldürme ICY - 1 Maç Galibiyeti - 20 Öldürme Kafalar Esports - 0 Maç Galibiyeti - 42 Öldürme Dijirad Esports - 0 Maç Galibiyeti - 42 Öldürme HeadQuarters - 0 Maç Galibiyeti - 39 Öldürme EsporLab - 0 Maç Galibiyeti - 35 Öldürme TonyTeam - 0 Maç Galibiyeti - 34 Öldürme PRD Gamers Team - 0 Maç Galibiyeti - 33 Öldürme Agressive All Around - 0 Maç Galibiyeti - 31 Öldürme Şahangiller Espor 0 Maç Galibiyeti - 31 Öldürme UnderWearModels 0 Maç Galibiyeti - 30 Öldürme OMENS 0 Maç Galibiyeti - 19 Öldürme Kargolar_Şeffass 0 Maç Galibiyeti - 18 Öldürme InnocentFrag 0 Maç Galibiyeti - 14 Öldürme Crashers Esports 0 Maç Galibiyeti - 12 Öldürme

Finallerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros