PCR testi zorunlu mu, kimlere zorunlu? 2021 PCR testi yaptırmayanlara ne olacak? PCR testi yaptırmayanlar okula girebilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını sürecine ilişkin yeni kararları açıklayan Erdoğan, şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi isteneceğini söyledi. Bunun ardından vatandaşlar PCR testi zorunlu mu olacak? Kimler zorunlu PCR testi yaptıracak? PCR testi sadece öğretmenlere ve personellere mi zorunlu olacak? merak etti. İşte ayrıntılar...

PCR testi nedir? PCR testi kimlere zorunlu? PCR testi yaptırmak zorunlu mu? PCR testi herkese mi zorunlu yoksa sadece öğretmen ve personellere mi? PCR testi ile ilgili resmi açıklama nedir? PCR testi zorunlu mu, kimlere zorunlu? 2021 PCR testi yaptırmayanlara ne olacak? PCR testi yaptırmayanlar okula girebilecek mi? PCR testi haftada kaç defa yaptırılacak?

PCR TESTİ NEDİR?

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

ÜCRETSİZ PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı. PCR testi Devlet Hastanelerinde ve Üniversite Hastanelerinde ücretsiz şekilde yapılabilecektir.

PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Koronavirüs salgını sürecine ilişkin yeni kararları açıklayan Erdoğan, şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi isteneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı yaptırmayanlardan bundan sonra uçaklara biniş, şehirlerarası yolculuk, konserler ve sinema salonlarında zorunlu PCR testi isteneceğini belirterek şunları söyledi:

"Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

PCR TESTİ KİMLERDE ZORUNLU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinden, eğitim faaliyetlerinin başlayacağı tarihe kadar merak edilen birçok konuda bilgilendirmede bulundu.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi.

Koronavirüs salgını sürecine ilişkin yeni kararları açıklayan Erdoğan, şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi isteneceğini söyledi.

PCR testi istenen yerler:

şehirler arası yolculuk,

konser,

sinema gibi toplu faaliyetler

için zorunlu PCR testi isteneceğini söyledi.

Buna ek olarak henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada 2 kez PCR testi yaptırması gerekecek.

PCR testi kimlere zorunlu: