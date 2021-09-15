PCR testi randevulu mu? PCR testi için randevu gerekir mi? PCR testi randevusu nasıl alınır?

PCR testi randevulu mu olacak? PCR testi için randevu gerekli midir? PCR testi için randevu alınacak mı? Randevusuz PCR testi yapılır mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu PCR testi uygulaması kapsamında yeni bir genelge yayınladı. Bakanlık, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

Bakanlık ayrıca, 13 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere, aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil tüm personele, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi.

PCR TESTİ RANDEVULU MU?

PCR testi, devlet hastanelerinde tamamen ücretsiz şekilde yapılmaktadır. PCR testi için randevu almaya gerek yoktur. Devlet hastanelerinde ücretsiz şekilde yaptırabilirsiniz. PCR test sonuçlarına e-Nabız üzerinden bakabilirsiniz.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

PCR testi zorunluluğu başlamasıyla birlikte şehirlerarası uçak, otobüs, tren yolculuklarında, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere girişlerde negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. Zorunlu yaptırılacak PCR testinin ücrete tabi olup olmayacağı da merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını daha önce açıklamıştı. Ancak, özel hastanelerde PCR testi yaptıranlar ücretini kendileri ödeyecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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