PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi kimler yaptırır?

PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi kimler yaptırır? soruları vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor. Vücudumuzdaki virüsleri tespit etmek amacıyla yapılan PCR testi yapılıyor. Peki, PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi kimler yaptırır? PCR testi nerede yapılır?

PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi kimler yaptırır? soruları vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor. Vücudumuzdaki virüsleri tespit etmek amacıyla yapılan PCR testi yapılıyor. Peki, PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi kimler yaptırır? PCR testi nerede yapılır?

PCR TESTİ NEDİR?

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

PCR testi, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı sağlık kuruluşlarında örnek alınıp, yine onaylı laboratuvarlarda sonucu çıkarılmaktadır.

PCR TESTİ KİMLERE YAPILIR?

PCR testi hastanelerin Mikrobiyoloji Bölümlerindeki laboratuvar ünitelerinde yapılır. Halihazırda kamu hastaneleri başta olmak üzere özel hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarında ve PCR çalışma birimi bulunan özel laboratuvarlarda da PCR testi yapılmaktadır. Bir birimin PCR testi yapabilmesi ve sonuç verebilmesi için gerekli akreditasyonlara sahip olması ve doğru sonuç verebilmesi için sistem optimizasyonunun (çoğaltma işleminin doğru gen bölgesine yeterli miktarda uygulanması olarak özetleyebiliriz) yapılmış olması gerekir.

Covid-19'a bağlı olabilecek belirtileri olan hastalardan nasal sürüntü örneği alınarak PCR testi ile tanı konur.

Hastanın belirtileri varken Covid-19'a henüz karşı antikor oluşmamıştır. Covid-19 antikorları kişinin virüse maruz kaldığını veya hastalandığını gösteri. Belirtiler ortaya çıktıktan iki hafta sonra antikor testleri yapılması önerilir.