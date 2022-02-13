PCR test sonucu ne zaman çıkar? PCR testi sonucu kaç saate çıkar? Korona testi sonucu ne zaman çıkar?

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PCR TEST SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

PCR testi yayınlanan genelgede sonrasında, korona test sonuçlarının bekleme süresi herkes tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan PCR test sonuçları sabah verildiğinde akşama sonuçlandığı bildiriliyor. Ancak hastane yoğunluğuna göre genel olarak 1- 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanmaktadır. Özel hastanelerde korona testi sonucu 1- 3 saat içerisinde çıkabilmektedir.

KORONA TESTİ SONUCU KAÇ SAATE ÇIKAR?

Yeni tip coronavirus tanısında kullanılan Polimeraz Chain Reaction ya da Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) sonucu e-Nabız uygulamasına yansımaktadır. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte T.C kimlik numarası ile sorgulanmaktadır.

Google Arama Motoruna e-Nabız yazıp aratın. Açılan Sayfada En başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak. Açılan e-Nabız Sisteminde Covit-19 Test Sonuçlarını tıklamak. Açılan sayfaya TC/ Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

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