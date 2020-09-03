Pazaryeri'ndeki ahır yangında 3 hayvan öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pazaryeri'ndeki ahır yangında 3 hayvan öldü

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde Sıtkı Turan'a ait ev ve ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Pazaryeri'ndeki ahır yangında 3 hayvan öldü
03.09.2020 01:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 01:20

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde Sıtkı Turan'a ait ev ve ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangında ahır kullanılmaz hale gelirken, 3 küçükbaş hayvan öldü.

Yangın, Pazaryeri ilçesine bağlı bağlı Beşikli Mahallesi'nde oturan Sıktı Turan'a ait ev ve ahırın bulunduğu müştemilatta çıktı. Ekmek fırınından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından 70 hayvanın bulunduğu ahır tamamen yanarak kullanılmaz geldi. Çabalara rağmen alevler arasında kalan 3 küçükbaş hayvan yanarak öldü.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Mfö Emrah Pınar Tartan Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Fatih Terim Eddie Newton Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Antalya
Şu an buradasınız: Pazaryeri'ndeki ahır yangında 3 hayvan öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 01:20:30. #1.14#
title