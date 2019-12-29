Pazaryeri'nde iki cip çarpıştı: 6 yaralı
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Pazaryeri'nde iki cip çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

29.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:43
Pazaryeri'nde iki cip çarpıştı: 6 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

idaresindeki 20 GK 212 plakalı cip ile İsmail Sezai idaresindeki 54 ABN 449 plakalı cip, Bozcaarmut köyü yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Ahmet Fidan ve aynı araçtaki C.A'nın yanı sıra diğer cipte bulunan İsmail, Ali Safa ve Muhammet Sezer ile Harun Murat yaralandı.

Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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