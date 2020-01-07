Pazaryeri'nde Belediye Meclisi Toplantısı
Haberler » Güncel » Pazaryeri'nde Belediye Meclisi Toplantısı - Haber

Pazaryeri'nde Belediye Meclisi Toplantısı

Pazaryeri Belediye Meclisinin ocak ayı ilk toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yaptı.

07.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:58
Pazaryeri'nde Belediye Meclisi Toplantısı

Belediye Meclisinin ocak ayı ilk toplantısı, Belediye Başkanı başkanlığında yaptı.


Belediye hizmet binası toplantı salonundaki oturumda 8 madde görüşüldü.

Toplantıda, meclisin denetim komisyonuna , Volkan Onur ve Bayram Benli seçildi.


Belediye Meclisinin tatil ayı haziran olarak belirlenirken, mevsimlik işçi çalıştırma, kısmi zamanlı avukat çalıştırma, tam zamanlı veteriner ve tekniker çalıştırma konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler