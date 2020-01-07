Pazaryeri'nde Belediye Meclisi Toplantısı

07.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:58

Pazaryeri Belediye Meclisinin ocak ayı ilk toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yaptı.



Belediye hizmet binası toplantı salonundaki oturumda 8 madde görüşüldü.

Toplantıda, meclisin denetim komisyonuna Hüseyin Ünal, Volkan Onur ve Bayram Benli seçildi.



Belediye Meclisinin tatil ayı haziran olarak belirlenirken, mevsimlik işçi çalıştırma, kısmi zamanlı avukat çalıştırma, tam zamanlı veteriner ve tekniker çalıştırma konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA