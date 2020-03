Pazaryeri'nde ata sporu okçuluk "Geleceği 12'den vurmak" projesi ile yaşayacak

07.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:18

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda, ata sporu Türk okçuluğunun tanınması ve yaygınlaşması amacıyla "Geleceği 12'den vurmak" başlıklı okçuluk projesi oluşturuldu.



Öğrencilerin ata sporu okçuluğu öğrenmesi için hedeflenen proje açılış konuşmasını yapan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İslam Özkul, "Öğrencilerimizin kadim geleneğimizi, unutulmaya yüz tutmuş okçuluğu tekrar hatırlatılması ve Türk okçuluğunun Pazaryeri'nde yüzyıllar sonra tekrar hayat bulacak bir iklime kavuşuyor olması bizleri heyecanlandırmaktadır. Ok sadece silah olmaktan ibaret değildir. Ok eğitimden spora, yaşam tarzından dünyaya mesaja varıncaya kadar, doğruluğun dürüstlüğün bir simgesidir. Okçuluk tarihimizde önemli bir yer edinmiş bir çok savaşı ok ile kazanmış, ok ile avlanmış, ok ile güvende kalmışız. Özelikle okçular malumunuzdur ki, Uhut Savaşında savaşın özel gündemi olmuşturlar. Bu proje ile ilçemiz öğrencileri ve gönüllü katılımcılar okçuluk eğitimi alacaklar. Okçuluk turnuvası yapılacak. Bir okulumuz proje kapsamında ekonomik olarak desteklenecek. Tarihi derinliğimizi ortaya koyan Profesör Dr. Fuat Sezgin yapılacak seminer çalışması ile kursiyerlere tanıtılacak. Bizleri katılımları ile onurlandıran Okçuluk Federasyonu Başkanımız Hacı Sürmeli'ye, projemizin destekçisi Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Okçuluk İl Temsilcimiz Sevcan Akıncı'ya, proje yürüdüğümüz Tayfun Kıran'a ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Ata Sporları Konfederasyonu Başkanı Hacı Sürmeli ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin yedi bölgesinde 81 ilinde faaliyet göstermekte olan bütün illerde ata sporlarımızın tanıtılması için caba sarf ediyoruz. Pazaryeri ilçesinde okçuluk sporunu ön plana çıkartmak için çalışma başlattık. Bu sporu siz gençler ile tanıştırmak istiyoruz. İnşallah da başarılı oluruz diye de umuyoruz. Bu konuda emek sarf eden hocalarımıza öğretmenlerimize temsilcilerimize ve özellikle siz gençlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yapılan faaliyetlerden faydalananlardan oluruz. İnşallah Peygamber Efendimize layık bir ümmet oluruz. Bu vatanın sevgili evlatlarından oluruz. Siz o kadar özel bir yerdesiniz ki, tarihin ecdadının ilk mirasının başladığı topraklardasınız" diye konuştu.



Pazaryeri ilçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Sevcan Akıncı, İl Arge Temsilcisi Meliha İşler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Yeniden Refah Partisi Pazaryeri ilçe Başkanı Orhan Mergen, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA