Pazaryeri Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı Pazaryeri Belediye Meclisi 3 ay aranın ardından Temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Meclisi 3 ay aranın ardından Temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye toplantı salonunda 10 gündem maddesi görüşüldü.

2019 yılı denetim raporlarının okunması, 2019 yılı faaliyet raporları, kesin hesabın görüşülmesi, belediye encümen üye seçimi, plan bütçe ve imar komisyonu üye seçimi, Kovid-19 nedeni ile kapanan iş yerlerinin kira durumları ile sokak ismi verilmesi konuları görüşülerek oy birliği ile karar alındı.

Başkan Tekin, toplantı sonunda alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA