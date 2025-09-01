Pazartesi hangi diziler var? 1 Eylül Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 EYLÜL

16:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Son 16 Karşılaşması "Türkiye-Slovenya"

18:15 Set Sayısı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Muhteşem Yedili"

01:30 Leyla İle Mecnun

04:20 Seksenler