Pazartesi hangi diziler var? 1 Eylül Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi hangi diziler var? 1 Eylül Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 1 Eylül 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 EYLÜL

16:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Son 16 Karşılaşması "Türkiye-Slovenya"

18:15 Set Sayısı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Muhteşem Yedili"

01:30 Leyla İle Mecnun

04:20 Seksenler

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü

Türbe yanındaki bankta skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık: Zaniolo, sağlık kontrollerinden geçti

Galatasaray'da ayrılık: Sağlık kontrollerinden geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.