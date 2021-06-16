Pazartesi günü bir araya gelecek Kabine öncesi Bilim Kurulu toplandı
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Pazartesi günü bir araya gelecek Kabine öncesi Bilim Kurulu toplandı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 21 Haziran Pazartesi gününe ertelenen Kabine toplantısı öncesi Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde, aşılama takvimi ve vatandaşa nefes aldıracak tam açılmayla ilgili tavsiye kararları yer alıyor. Bakan Koca'nın saat 18.30'da açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30'da toplandı.

MASADA İKİ KONU VAR

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek. Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak. Bilim Kurulu'nda vatandaşa nefes aldıracak tam açılmayla ilgili tavsiyekararı çıkması bekleniyor.

BAKAN KOCA, YOUTUBE ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 18:30'da YouTube üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE'DE TAM AÇILMA KARARI BEKLENİYOR

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Kabine Toplantısı'nda açıklanacak yeni kararların 'tam açılma' yönünde olacağını düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılma nedeniyle Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti.

Pazartesi günü bir araya gelecek Kabine öncesi Bilim Kurulu toplandı
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