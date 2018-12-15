Pazardaki Kavgada Başından Vurulan Çocuk Kurtarılamadı (2)

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Eskişehir'de kanatlı hayvan pazarında başından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Özgür Kaya'nın organları, yakınları tarafından bağışlandı. Kaya'nın kalbinin Ankara'ya, böbrekleri ile karaciğerinin ise organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.