Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
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Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı

25.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:17

Denizli'de bir semt pazarında satış yapan esnafın müşterilerini dolandırdığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Pazarcının, terazinin kefesine metal para doldurarak kilolarca ürünü eksik tarttığı görüldü.

Denizli'de semt pazarında satış yapan bir esnaf, terazinin kefesine metal para doldurarak satış yaptı. Gün boyu vatandaşa düşük kiloda ürün satmaya devam eden uyanık pazarcı, duyarlı bir kişi tarafından görüntülendi.

TERAZİNİN KEFESİNİ METAL PARA İLE DOLDURDU

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde kurulan bir semt pazarında yaşandı. Semt pazarında düzenli olarak satış yapan bir esnaf, terazinin kefesinin tabanını metal paralarla doldurdu. Alışveriş yapan vatandaşların fark etmesinin mümkün olmadığı tuzağıyla gün boyu satış yapan pazarcı, sürekli eksik tartarak kilolarca ürünü eksik tarttı.

Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Pazarcının satış yaptığı sokakta yaşayan duyarlı bir kişi, pazarcının akıl almaz tuzağını fark edince yaşananları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti. Duyarlı vatandaş, bir taraftan kayıt yaparken diğer taraftan ise tepkisini, "Evet arkadaşlar görüyorsunuz; tartının içine bozuk paraları koymuş adam, tartarken de böyle tartıyor. Görüyorsunuz bozuk paralar içinde. Alışveriş yaparken yine yenilerini koyuyor. Tartarken de gıdaları üstüne koyuyor. Böyle bir şey olamaz" sözleriyle ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü büyük bir hayretle izleyenler, tuzağıyla halden aldığı ürünün aklınca çok fazlasını satarak kar elde ettiğini düşünen pazarcıya büyük tepki gösterdi.

Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (19)
KAYSERİLİ 209: günahını almayın detayını bilmeden
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERSİN: Arkadaşlar, terazide ne kadar yük olursa olsun, terazinin ağırlını sıfırla dediğinde üzerinde ki yükü yok sayar ve teraziye ne koyarsanız koyun koyduğunuz ürünün ağırlını sayar. Yani üzerinde ki ağırlığı yok sayıp, üzerine konulan ürünün gerçek oranını ortaya koyar. Günahını almayın bence.
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HASSAS TERAZİ: Eğer söylendiği gibiyse dolandırıcı ama adam terazinin darasını aldıysa dolandırıcılık falan yok, çünkü terazi daradan sonra konulan ürünün kilosunu algılar sadece.
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