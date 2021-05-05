Pazarcılar karardan memnun
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Pazarcılar karardan memnun

Pazarcılar karardan memnun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, pazar girişlerinde gerekli önlemleri alacaklarını belirterek tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulacağını söyledi.

Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, pazar girişlerinde gerekli önlemleri alacaklarını belirterek tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Kararı değerlendiren Türkiye Sebzeciler Meyveciler Federasyonu ve Polatlı Pazarcılar Odası Başkanı Ali Karaca, pazar girişlerinde gerekli önlemleri alacaklarını, tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulacağını belirterek, "Bir yıldır bayram arifesini bekleyen Pazarcı esnafımız, tam kapanma tedbirleri kapsamında kısıtlamaya pazaryerlerinin de dahil edilmesi ile mağdur durumdalardı. Üretimin yoğun olduğu bu dönemde pazarcı esnafımız ve üreticilerimiz çok zor günler yaşadı. Pazarcı esnaflarımızın ve üreticilerimizin bu sıkıntılarını bakanlıklara aktardık. Bilim kurulu Pazar yerlerinin haftada bir gün açılması konusunda ikna oldu. Kuralların çok sıkı uygulanması gerektiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Pazar yerlerimizi maske, mesafe, hijyen başta olmak üzere tüm kurallara uyarak, pazaryeri girişlerinde gerek ateş ölçümü gerekse HES kodu kontrolüyle Zabıta ve Güvenlik güçlerimizin de yardımı ile tedbirleri sıkı bir şekilde uygulayarak açacağız. Pazaryerlerimiz bu haftadan başlamak üzere Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak" ifadelerini kullandı.

Halkın ucuz sebze meyve yemesi için pazarların açık olması gerektiğini belirten Karaca, "Üretimin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde ürünlerin üreticinin elinde kalması ve perakende sektörü marketlerde vatandaşın yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalması ile Pazaryerlerinin açık olmasının ne kadar zorunlu olduğunu herkes gördü. Pazarda biber 5 lira markette 30 lira, pazarda domates 3-4 lira markette 10 lira, daha birçok üründe fiyatlar arasında bu şekilde bir uçurum var. Gerçekten bizim bu düzenlemeye ihtiyacımız vardı. Pazarlar açık olsun ki halkımız ucuz sebze meyve yesin, esnafımız da ayakta dursun. Mağduriyetimizin giderilmesi hususunda sesimize kulak veren yöneticilerimize yüzbinlerce pazarcı esnafımız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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