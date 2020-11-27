Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor
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Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor

27.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:17
Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle birlikte Bursa'da semt pazarları, toplu taşıma araçları ve AVM'lerde denetimler yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle birlikte Bursa'da semt pazarları, toplu taşıma araçları ve AVM'lerde denetimler yapıldı. Denetim sırasında pazarcı Berkan Çamlıdağ'ın, "Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçerek almak istiyor" demesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı  81 il valiliğine 'Covid-19  Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bulunulan  kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için  belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede, başarı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Genelgenin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarları, toplu taşıma araçları ve AVM'lerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında hem esnafı hem de vatandaşı kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. Ekipler, özellikle pazar yerlerindeki 65 yaş üstü vatandaşları, alışverişlerini erken bitirip evlerine gitmeleri için anonslar yaparak, uyardı.

'YUMURTAYI BİLE ELLEYİP ALIYORLAR'Denetim sırasında pazarcı Berkan Çamlıdağ, müşterilerin her şeyi seçerek almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Çamlıdağ, "Biz kurallara uyuyoruz. Müşterileri de uyarıyoruz, 'Sebzeleri seçmeyin' diyoruz ama onlar seçiyorlar. Öyle bir alışkanlığımız olduğu için millet olarak ellemeden almıyoruz. Yumurtayı dahi elleyip öyle alıyorlar. Bunun önüne geçmek için vatandaşın bilinçlenmesi gerekiyor. Biz uyarıyoruz ama dinlemiyorlar ne yazık ki" dedi.

Pazarda sigara içerken yakalanan ve uyarılan pazarcı Serkan Engin, "Sigara içmek sağlığımız için çok kötü ama biz sigara içmeye devam edeceğiz" dedi.

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Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor
Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor
Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor
Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor
Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor
Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor
Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor
Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor
Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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