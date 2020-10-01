Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
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Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı

01.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:24

Antalya'da bir pazarcı esnafının, başka bir pazarcının aracına metal koltuk değneği ile saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesindeki adı 'çarşamba pazarı' olarak bilinen semt pazarında, iki pazarcı esnafının arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada, pazarcılardan biri eline metal koltuk değneğini alıp, karşısındaki pazarcının kamyonetine vurmaya başladı.

TİŞÖRTÜNÜ ÇIKARIP DEVAM ETTİ

Aracın yanından iki kadın bir erkek tarafından uzaklaştırılan sinirli esnaf, daha sonra tişörtünü çıkarıp tekrar saldırıda bulunmak istedi. 'El çek, el çek' diye bağıran kişiyi çevredeki vatandaşlar güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

Pazarın dağılma saatine yakın yaşanan tartışmanın nedeni bilinmezken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 15:24:20. #1.15#
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