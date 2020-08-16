Pazar piknikçileri Gaziantep'in ciğerini yaktı
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Pazar piknikçileri Gaziantep'in ciğerini yaktı

Pazar piknikçileri Gaziantep'in ciğerini yaktı Gaziantep'te Pazar günü pikniğe çıkan bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle birçok bölgede orman yangını meydana geldi.

16.08.2020 18:16 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:22

Pazar piknikçileri Gaziantep'in ciğerini yaktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Pazar günü pikniğe çıkan bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle birçok bölgede orman yangını meydana geldi.

Gazianteplilerin vazgeçilmezi olan piknik ve mangal yangınları da beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte, Pazar günü pikniğe çıkan bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle bir çok noktada orman yangını meydana geldi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kıraçtepe mevkiinde piknik alanında çıkan yangın kısa sürede ormana sıçradı. Orman yangınına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangından bazı canlı hayvanlarda etkilendi. Dülük baba piknik alanında da bazı bölgelerde ara ara yangınlar meydana gelirken, yangınlara itfaiyenin zamanında müdahalesi daha büyük alanlara sıçramasını engelledi.

Pazar piknikçileri Gaziantep'in ciğerini yaktı

Kaynak: İHA

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