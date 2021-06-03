Pazar günü seçim mi var? Güney Beldesi seçimi ne zaman?

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Güney Beldesi'nde seçim gündemi yaşanıyor. Peki, Güney Beldesi seçimi ne zaman? Pazar günü seçim mi var?

2012 yılında çıkarılan bir yasa ile nüfusu 2 binin altında olan beldeler köye dönüştürüldü. Belde olma hakkını 14 kişi ile kaybeden Güney'de, bu tarihten itibaren mücadele başladı.Sonuçta belediye vasfını tekrar kazanan Güney Beldesinde seçimler yapılacak. Pazar günü seçim mi var? Güney Beldesi seçimi ne zaman?

GÜNEY BELDESİ SEÇİMİ NE ZAMAN?

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi, nüfus bakımında azalması nedeniyle köy statüsüne indirilmişti. Bu kararın ardından belde statüsünü kaybeden Güney halkı, verdiği mücadele sonucunda yeniden belde olma hakkı elde etti. Ancak belediye başkanları henüz seçilmedi. Seçim yapılıncaya kadar Sinanpaşa Kaymakamı 29 yaşındaki Kübra Demirer, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.

Pazar günü Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılacak.