Pazar günü kasaplar açık mı? Pazar günü marketler kaçta kapanıyor?

Pazar günü yasak var mı? Pazar günü marketler açık mı? 6 Haziran Pazar günü yasak var mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, Pazar günü kasaplar açık mı? Pazar günü marketler kaçta kapanıyor? Peki, Kasaplar kaça kadar açık? Hafta sonu Kasaplar açık mı?