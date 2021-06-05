Pazar günü kasaplar açık mı? Pazar günü marketler kaçta kapanıyor?
Pazar günü yasak var mı? Pazar günü marketler açık mı? 6 Haziran Pazar günü yasak var mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, Pazar günü kasaplar açık mı? Pazar günü marketler kaçta kapanıyor? Peki, Kasaplar kaça kadar açık? Hafta sonu Kasaplar açık mı?
Pazar günü yasak var mı? Pazar günü marketler açık mı? 6 Haziran Pazar günü yasak var mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, Pazar günü kasaplar açık mı? Pazar günü marketler kaçta kapanıyor?Peki, Kasaplar kaça kadar açık? Hafta sonu Kasaplar açık mı?
PAZAR GÜNÜ KASAPLAR AÇIK MI?
Bu kapsamda;
Tam kapanmanın olacağı 6 Haziran Pazar günü Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.
MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?
Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar hizmet verebilecek. Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.