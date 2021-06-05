Pazar günü dışarı çıkma yasağı var mı? Yarın yasak var mı?
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Pazar günü dışarı çıkma yasağı var mı? Yarın yasak var mı?

Pazar günü dışarı çıkma yasağı var mı? Yarın yasak var mı?
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Normalleşme süreci ile birlikte Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, Pazar günü kargolar açık mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın yasak var mı? 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme süreci ile birlikte Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, Pazar günü kargolar açık mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın yasak var mı? 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokak kısıtlaması yeni genelge ile 1 güne düşürüldü. Yani Pazar günü sokak kısıtlaması tam gün uygulanmaya devam edecek. Cumartesi günleri ise 22:00'ye kadar kısıtlama bulunmayacak.

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