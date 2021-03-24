Pazar esnafı pozitif çıktı
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Pazar esnafı pozitif çıktı

24.03.2021 19:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:57
Pazar esnafı pozitif çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde pazar yeri denetiminde bir esnafın HES kodu sorgusunda korona test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde pazar yeri denetiminde bir esnafın HES kodu sorgusunda korona test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

Çarşamba ilçesinde Doğu Yaka Kapalı Pazaryeri'nde korona virüs (Kovid-19) testi pozitif olmasına rağmen tezgahının başında satış yapan esnaf, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen HES kodu denetimlerinde yakalandı. E.A. isimli esnaf, yapılan HES kodu denetiminde 'riskli' olarak tespit edilmesi üzerine, gerekli işlemler yapıldıktan sonra Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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