Pazar dizileri... Pazar akşam hangi diziler var? Pazar dizileri neler? Tüm kanalların Pazar dizileri
Pazar günü yayınlanan diziler arasında birbirinden farklı ve reytingleri yüksek olan diziler yer almaktadır. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan TV8'in MasterChef Türkiye yarışması da pazar günü yayınlanmaktadır. Pazar günü yarışma eleme gecesiyle ekrana gelmektedir. Pazar dizileri... Pazar akşam hangi diziler var? Pazar dizileri neler?
Pazar günü yayınlanan diziler izleyici tarafından merak edilmektedir. Pazar günün yarışma programı ise MasterChef Türkiye olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazar günü ekranda birbirinden önemli diziler vardır. Kefaret ve Arıza'nın reyting savaşının yaşandığı Pazar akşamı başka hangi diziler var? İşte Pazar günü yayın akışı!
PAZAR DİZİLERİ
Pazar günü izleyicisiyle buluşan 7 yapıt var:
1. MASTERCHEF TÜRKİYE TV 8
2. ARIZA SHOW TV
3. ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D
4. MENAJERİMİ ARA STAR TV
5. MARİA İLE MUSTAFA ATV
6. KEFARET FOX TV
7. TÖVBELER OLSUN - TRT 1