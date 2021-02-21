Pazar dizileri... Pazar akşam hangi diziler var? Pazar dizileri neler? Tüm kanalların Pazar dizileri

Pazar günü yayınlanan diziler arasında birbirinden farklı ve reytingleri yüksek olan diziler yer almaktadır. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan TV8'in MasterChef Türkiye yarışması da pazar günü yayınlanmaktadır. Pazar günü yarışma eleme gecesiyle ekrana gelmektedir. Pazar dizileri... Pazar akşam hangi diziler var? Pazar dizileri neler?