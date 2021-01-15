Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir
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Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir

15.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:10

Bir vatandaş, İzmir depreminden sonra paylaşım yapan Öykü Serter'in paylaşımlarını provokatif bulduğunu belirterek şikayetçi oldu. Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı. Konu hakkında Twitter hesabından paylaşım yapan Serter, "Şereftir" dedi.

Yıllardır ekranlarda sunduğu programlarla adını duyuran Öykü Serter, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı başı derde girdi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK EDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine emniyet harekete geçti. Paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirlenen ünlü sunucu hakkında araştırma raporu düzenlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Raporda Serter'in yaptığı paylaşımların görüntülerine yer verilirken, ünlü sunucuyu kimliği belirsiz bir vatandaşın ihbar ettiği anlatıldı. Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı. İhbarda Serter'in devlet büyüklerini küçük düşürdüğü, hedef gösterdiği, halkı galeyana getirdiği kaydedildi. Emniyet hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Öykü Serter, "Şereftir" açıklamasını yaptı.

Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir
Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir
Haber Yorumları (3)
ÇERÇINİN ÇIRAĞI: HELLO KIZLARRR......
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
RAHAT BATIYOR: bunun gibi insanlara rahat batıyor başka bişey yok
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DİKİCİ: REKLAM OLUP GÜNDEMDE KALMAYA ÇALIŞAN ZAVALLI KADINCAĞIZ. . . . . . . .
Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
500
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