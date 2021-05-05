AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı
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AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Haberler | Politika

AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı AK Parti'den CHP'ye video animasyon AK Parti'nin paylaşımı merak uyandırmıştı, 'Yalan üretim Merkezi başlıklı video animasyon sosyal medya hesaplarından paylaşıldı AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, CHP Genel Merkezi fotoğrafı eşliğinde...

AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı

AK Parti'den CHP'ye video animasyon

AK Parti'nin paylaşımı merak uyandırmıştı, 'Yalan üretim Merkezi başlıklı video animasyon sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

ANKARA - AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, CHP Genel Merkezi fotoğrafı eşliğinde yaptığı paylaşım merak uyandırmıştı. Partinin, sosyal medya hesabından 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı bir video animasyon paylaşıldı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dün akşam saatlerinde paylaşılan bir mesaj merak konusu olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin fotoğrafının paylaşıldığı gönderide yalan söylediğinde burnu uzayan çizgi film karakteri Pinokyo'nun emojisine yer verilmişti.

Gözler bugün AK Parti tarafından yapılacak paylaşıma çevrilirken, sosyal medya kullanıcıları arasında gönderinin altına çok sayıda tahmin yorumları yapılmıştı.

Saatler 14.00'ı gösterdiğinde 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı bir animasyon videosu paylaşıldı. Videonun sonuna devam edecek notu düşüldü.

AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı
AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı
AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı
AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK

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