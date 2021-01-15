Payitaht ne demek? Osmanlı'da Payitaht ne anlama geliyordu? Payitaht nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Payitaht ne demek? Osmanlı'da Payitaht ne anlama geliyordu? Payitaht nedir?

15.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:24
Payitaht ne demek? Osmanlı'da Payitaht ne anlama geliyordu? Payitaht nedir?

Payitaht ne demek sorusu merak ediliyor. Kelimenin kökeni aslında çok eskilere dayanır. Payitaht kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek, günlük hayatınızda konuşurken ya da yazarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, Payitaht ne demek? Osmanlı'da Payitaht ne anlama geliyordu? Payitaht nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin ismi nedeniyle gündeme gelen Payitaht kelimesinin anlamı haberimizde

PAYİTAHT NE DEMEK?

Payitaht kelimesi, pay ve taht kelimelerinin birleşiminde oluşur ve başkent anlamına gelir. Geçilen bu yer aslında dönemin başkentini ifade eder. Osmanlı döneminde padişahlık sistemi olduğu için başkente tahtın bulunduğu yer anlamında kullanılmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk İlker Başbuğ Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kanye West İrem Derici Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Emre Taşdemir Abdullah Avcı İsmail Kartal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Payitaht ne demek? Osmanlı'da Payitaht ne anlama geliyordu? Payitaht nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 20:24:24. #1.14#
title