Payitaht ne demek? Osmanlı'da Payitaht ne anlama geliyordu? Payitaht nedir?

Payitaht ne demek sorusu merak ediliyor. Kelimenin kökeni aslında çok eskilere dayanır. Payitaht kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek, günlük hayatınızda konuşurken ya da yazarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, Payitaht ne demek? Osmanlı'da Payitaht ne anlama geliyordu? Payitaht nedir?