Payitaht ne demek? Osmanlı'da Payitaht ne anlama geliyordu? Payitaht nedir?
15.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:24
Payitaht ne demek sorusu merak ediliyor. Kelimenin kökeni aslında çok eskilere dayanır. Payitaht kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek, günlük hayatınızda konuşurken ya da yazarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, Payitaht ne demek? Osmanlı'da Payitaht ne anlama geliyordu? Payitaht nedir?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin ismi nedeniyle gündeme gelen Payitaht kelimesinin anlamı haberimizde
PAYİTAHT NE DEMEK?
Payitaht kelimesi, pay ve taht kelimelerinin birleşiminde oluşur ve başkent anlamına gelir. Geçilen bu yer aslında dönemin başkentini ifade eder. Osmanlı döneminde padişahlık sistemi olduğu için başkente tahtın bulunduğu yer anlamında kullanılmıştır.