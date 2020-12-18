Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit 131. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamit yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Payitaht Abdülhamit 131. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mason paşayı bulmak için mücadelesini sürdüren Abdülhamid bu kez planını Manyas'ı zindana atarak başlatır. Sultan, mason paşaya ulaşmak için birilerinin Manyas'ı zindandan kaçırmasını beklemektedir. Asaf'ın ölümü ile Eşref Aziz ve ekibi Karekin'in peşine düşer. Karekin'den intikam almak için durmayacak olan Eşref, dört bir yanda Karekin'in izini sürmektedir.

Haremde Bidar Sultanın eksikliği hissedilirken Naime annesinin saraya geri döneceğini düşünmektedir. Ama saraya kimsenin beklemediği biri gelir... Haremde artık bir dönem başlayacaktır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 131. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 131. bölümde neler olacak?