Payitaht Abdülhamid yeni sezon 1. bölüm (120. bölüm) canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Payitaht Abdülhamid oyuncuları

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 5. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon 1. bölümünde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 120. bölüm izle! Oyuncuları kimlerdir?

Payitaht Abdülhamid'in 5. sezonu bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 1. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 1. bölüm (120. bölüm) fragmanı izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON 1. BÖLÜMDE (120. BÖLÜM) NELER OLACAK?

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir. Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir. Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler. Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur. 5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 120. BÖLÜM (YENİ SEZON 1. BÖLÜM) CANLI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Payitaht: Abdülhamid yeni sezonuyla (5. sezon) bu akşam saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına gelecek. Yeni sezon 9 Ekim 2020 Cuma günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCU KADROSU

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler