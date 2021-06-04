Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 154. Bölüm fragmanı izle!
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Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 154. Bölüm fragmanı izle!

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 154. Bölüm fragmanı izle!
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TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak merak etti. Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 154. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 154. Bölüm fragmanı izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

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