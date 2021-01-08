Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 133. bölüm izle!

Her hafta olduğu gibi bu Cuma da TRT 1 ekranlarında severleriyle buluşan Payitaht Abdülhamid dizisi, izleyenlerin gözlerini doldurdu. Padişah Abdülhamid'in gördüğü rüyalar seyirciyi üzerken, Abdülhamid'e ve saltanata neler olacağı da merak edildi. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? son bölümde neler oldu! 133. bölüm izle!

TRT1 Payitaht Andülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid saltanatının son 13 yılında geçen olayları sanatsal bir şekilde anlatmaktadır. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 133. bölümüyle ekranlarda oluyor. Attığı her adım, kalkıştığı her hamle ve kullandığı her strateji ayrı bir akıl ürünü olan Padişah Abdülhamid ve Osmanlı Devleti, bu hafta neler yaşadı? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 133. bölüm izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 133. BÖLÜM İZLE

Payitaht Abdülhamid son bölüm izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayabilir! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Abdülhamid'in sağlığı nasıl? Saltanat problemlerle nasıl savaşıyor! Hepsi Payitaht Abdülhamid 133. bölümde!

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 133. BÖLÜM!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso'nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir. Karekin'in tren meselesinde Eşref'e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı'ya yöneltir. Tatavlalı Mika'dan, Eşref'in oğlu Ali Osman'a dair yeni bir emir alır. Saliha'nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime'nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha'yı uyarır. Naime'nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer. Fatma kardeşinin hala Stefano'yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano'nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.