Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragman!

30.10.2019 14:21

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve cuma akşamları izleyicilerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid doksan dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor.Cuma akşamları yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid kimyasal silah satan bir tüccarı tutuklamıştır. Zalman savaşın ayak seslerini payitahta yankılatmak için acımasız bir plan yapar. İngiliz sefirinitüccarı serbest bıraktırmak için saraya gönderir. Böylece Osmanlı ve İngilizleri karşı karşıya getirecek, sonrasında tüccarın serbest bırakılması için Payitaht'ta kimyasal bombalar patlatacak ve nihayet beklediği savaşı başlatacaktır. Sokaklarda patlamaya hazır üç fıçı barut dolaşmaya başlar.Ahmet Paşa peşlerine düşer. Ama bulduğu fıçılar kimsayal olmayan barutlardır. Tehlike Payitaht'ın sokaklarında kol gezmektedir.

Joris Robina'nın kızını alabilmek için geri döner. Çocuk Darülhayrı Ali'dedir. Ve almak için de Halil Halid'in iznine muhtaçtır. Halil Halid'i tuzağa düşürüp ele geçirirler. Halil Halid'in adamları okul yolunda önlerini keser. Silahlar birbirine doğrultulurken çok yakınlarında küçük çocuklar vardır.

Haremde Nureddin vebaya yakalanınca kıyamet kopar. Cemile, Bidar'ı suçlarbüyük bir öfkeyle. Naime ise kapalı kaldığı bodrum katında olayların sandığından daha büyük olduğunu anlar ve Bidar Sultan'la birlikte misyonerliğin ardındaki ismi araştırmaya devam eder. Bu arada veba salgını bütün haremi sarar… Ortalıkta panik havası hakimdir.

Abdülhamid ve Bidar araştırmaları sonucu Payitaht'ta vebaya dair bir vaka olmadığını öğrenirler, mikrobun saraya kasıtlı sokulduğunu anlarlar… Ama kimdir bu hain?

Kaynak: Bültenler