Payitaht Abdülhamid 94.bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 93. bölüm izle

26.10.2019 09:00

Payitaht Abdülhamid 93. Bölüm Cuma akşamı izleyene gerilim dolu anlar yaşattı. Cevad'ın konuşmaması için zehirlenmesi sonucu Abdülhamid bu oyunun arkasındaki kişiyi bulur ancak gördüklerine şaşırır. Payitaht Abdülhamid 94. bölüm fragmanı ve 93. son bölüm haberimizde…

94. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ!

Abdülhamid oğlunun vebaya yakalanmasıyla yıkılır ancak elinden bir şey gelmez. Bidar Kadın ise tüm soğukkanlılığı ile Abdülhamid'in yanındadır. Cemile Sultan, küçük çocuğun hastalıktan değil de Bidar Kadın nedeniyle leçeğini onun yüzüne haykırır.

Sultan Abdülhamid bir yandan da düşmanları ile başa çıkmaktadır. Bu yolda Halil Halid en büyük yardımcısıdır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid dostunu kurtarmış, düşmanlarının hamlesini bertaraf etmiştir. Tutuklu bulunan Cevad, tüm bu oyunları kuran kanlı eli bulmasına yardım edecektir. Ancak Cevad, zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Mutfaktan çıkan bir yemek sebep olmuştur zehirlenmesine. Abdülhamid, şüphelendiği Ester ve Gustav'ı çağırtır. Cevad'ın konuşmasına mani olmak için öldürüleceğini bilen Abdülhamid, bir tertip düzenler. Hastaneye ilk gelen kişi, aradığı elin bir uzantısı olacaktır. Ancak duyduğu isim Abdülhamid'i şok eder.

Halil Halid, Robina'yı en olmadık şekilde çaresiz bırakmıştır. Joris'in, Zalman'dan aldığı görevi açıklamak zorunda kalır Robina... Halil Halid, planlanan suikasta engel olmayı başarır. Ama mekanlarına gelen bir düşman, onlara patlamak üzere bir paket bırakır.