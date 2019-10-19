Payitaht Abdülhamid 93. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid son bölüm izle

19.10.2019 08:50

Payitaht Abdülhamid 92. son bölüm yayımlandı! Dizi severler yeni bölüm fragmanını beklerken 93. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Darülhayr-ı Ali'de yaşananların araştırılması büyük olaylara yol açar. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 92. BÖLÜM İZLE…

93. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanında: Abdülhamid, Ahmet Paşa ile görüşür ve maşayı tutanın kim olduğunu bulmak gerektiğini belirtir. Cemile Sultan da gözyaşları içinde olan Naime Sultan'a hafiyeliğin ona yakışmayacağını sert bir dille belirtir. Ancak Abdülhamid Sultan'dan intikam almak isteyen Zalman Levontin acımasız planlarıyla oyuna dahil olur. Halil Hlaid ve Osmanlı askerleri dört koldan açılan ateşe karşılık verirler. Sultan ise Osmanlı'nın gücünü hafife alanları tuzla buz etmeye niyetlidir.

92. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid, Ahmet Paşa ile görüşmek için Zalman ve Cavid'in engellemelerine rağmen keskin zekasıyla diplomatik bir yol bulur. Ahmet Paşa'nın geldiğinde söyledikleri, herkesi çok şaşırtır.

Halil Halid, İmro örgütüne silah satılmasını engellemeyi başarır ama bu aynı zamanda da başına yeni bir dert açar. Silah fuarının Payitaht'a yapılabilmesi için Halil Halid ve adamlarına çok iş düşer. Abdülhamid, silah tüccarlarının canlarını onlara emanet eder.

Bidar Sultan ise Darülhayr-ı Ali'deki misyonerlik faaliyetlerinin ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışmaktadır. Abdülhamid'le konuşurlar ve olayın araştırılması için mektebe hafiye yerleştirmeye karar verirler. Naime de, Darülhayr-i Ali'ye gidecek hafiye öğretmenlerden biri olmak ister. Ancak Bidar Sultan müsaade etmez. Naime müsaade almamasına rağmen mektebe gider. Bu işin sonucu Naime, Bidar ve Cemile cephesinde büyük bir krize yol açar.