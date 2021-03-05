Payitaht "Abdülhamid" 140. bölüm izle! TRT1 Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht "Abdülhamid" 140. bölüm izle

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PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 140. bölüm FULL İZLE!

Payitaht "Abdülhamid" dizisi TRT1 ekranlarında 140. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 140. bölümün ardından şimdi de Payitaht "Abdülhamid" 141. bölüm için araştırmalarına başladılar. Payitaht "Abdülhamid" 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Payitaht "Abdülhamid" 141. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht "Abdülhamid" 141. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 140. BÖLÜM İZLE!

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 141. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Selim Paşa ismini yeniden duyan Abdülhamid, hadiselerin ardındaki sırları bir kez daha çözmeye çalışır. Sultanın İstanbul'a davet ettiği hukukçu Martin Efendi öldürülür. Cinayetin detayını öğrenen Abdülhamid'i bir sürpriz beklemektedir.

Saliha Aliye'nin gerçek yüzünü ortaya çıkartacağını zannederken Aliye'nin tuzağına düşer. Naime'nin gelini olacağına inan Sabuha soluğu sarayda alır. İstediğini elde eden Aliye için artık tek engel ablası Fatma'dır.

TRT1 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Payitaht "Abdülhamid" 141. Bölüm fragmanı