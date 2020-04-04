Payitaht Abdülhamid 116. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 115. bölüm izle
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Payitaht Abdülhamid 116. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 115. bölüm izle

Payitaht Abdülhamid son bölüm Cuma akşamı ekrana geldi. İsmail Paşa'nın ihanetinden şüphelenen Ahmet Celalettin ve Abdülhamid, şüphelerinde haksız çıkmazlar. Heckler, kaçırılan Paşa'ların karşılığında Abdülhamid'den imkansız bir talepte bulunur. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid izle...

04.04.2020 08:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:43
Payitaht Abdülhamid 116. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 115. bölüm izle

TRT 1'in sevilen dizilerinden Payitaht Abdülhamid 115. son bölüm yayımlandı. Sevilen dizide Heckler'in Paşa'larla köşeye sıkıştırmaya çalıştığı Abdülhamid'in nasıl yol izleyeceği merak konusu oldu. Öte yandan Blavatsky'nin Zekiye Sultan hakkındaki planı Payitaht'ta nelere neden olacak? Abdülhamid'in huzuruna çıkan İsmail Paşa, olanları itiraf edecek mi? Payitaht Abdülhamid son bölüm...

Payitaht Abdülhamid izle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 116. BÖLÜM FRAGMANI

Abdülhamid'in akrşısına gelen Ahmet Celalettin Paşa, İsmail Paşa'nın ihaneti'ni öğrenirse ne yapması gerektiğini sorar. Payitaht'ta ihanetin bedeli bellidir. Sultan, ihaneti gerçekleştirenlere ne yapılıyorsa İsmail Paşa'ya da aynının yapılması gerektiğini belirtir.

Payitaht Abdülhamid 116. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 115. bölüm izle

Heckler, kaçırılan Paşaların karşılığında Osmanlıdan istenilenleri sıralar. Buna göre Prens Sabahattin Efendi'yi affedip veliaht ilan etmesi gerektiğini Abdülhamid'e iletir. Sözler karşısında çileden çıkan Abdülhamid, tepkisini dile getirir. Askerlerle konuşarak içlerindeki hainin kim olduğu öğrenilir. Verilen isim İsmail Paşa'dır. Abdülhamid, Hecler'in teklifini kabul edecek mi?

Payitaht Abdülhamid 116. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 115. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid, Hechler'in kurduğu tuzaktan son anda karşısına çıkan Mahmut Paşa sayesinde kurtulur. Hechler dinamitleri yine de patlatacaktır, bu kez Abdülhamid'i köşeye sıkıştırmaya kararlıdır. Halil Halid de aynı dinamitlerin peşindedir. Abdülhamid'in emriyle Akabe'ye gidecek olan askerlere Zülüflü engel olur. Hechler'le birlikte askerleri Abdülhamid'e karşı kullanacaklardır. Askerlerin tutukladıkları paşalar, payitahtın kalbinde patlayan dinamitler ve Hechler'in Abdülhamid'in önüne getirdiği kanuni esasiyi tekrar yürürlüğe koyma şartı…

Payitaht Abdülhamid 116. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 115. bölüm izle

Naime, Zişan adlı kadının Zekiye Sultan'ın kocasının metresi olduğunu öğrenir. Bidar Naime'yi bu meseleye karışmaması konusunda uyarır. Ancak iki kardeş arasında kıyamet kopar.

Payitaht Abdülhamid 116. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 115. bölüm izle

Blavatsky ise bir yandan biyolojik silahı aktive edip Payitaht'ta salgın hastalığı başlatmak, diğer yandan laboratuvarda ölen Zişan'ın katili olarak Zekiye Sultan'ı gösterip hanedanın itibarını zedelemek peşindedir. Blavatsky hain planlarını hayata geçirebilecek mi? Abdülhamid içine düştüğü cendereden kurtulabilecek mi? Kanunu Esasiyi yürürlüğe koyacak mı?

Payitaht Abdülhamid 116. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 115. bölüm izle
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