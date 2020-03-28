Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 114. bölüm
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Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 114. bölüm

Payitaht Abdülhamid 114. bölüm Cuma akşamı TRT 1 ekranlarına geldi. Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı araştırılıyor. Sevilen dizi son bölümünde; Abdülhamid'in Hecler'e karşı yürüttüğü plan ve Heckler'in Abdülhamid'i bitirme gayesi gözler önüne serilmeye devam etti. Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

28.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:07
Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 114. bölüm

Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Zülüflü İsmail Paşa'dan şüphelenen Abdülhamid, peşine hafiyeleri takktırır. Her şey tam da şüphelendiği gibi Heckler'e çıkar. Diğer yandan paşaların tutuklanması Abdülhamid'i sarsar. Halil Halid ve diğerlerinin mücadeleleri sonuç verecek mi? Payitaht Abdülhamid 114. son bölüm ve 115. yeni bölüm hakkında detaylar haberimizde.

Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 155. BÖLÜM FRAGMANI

Abdülhamid, Ahmet Celalettin Paşa'dan, Zülüflü İsmail Paşa'nın peşine Mahir hafiyelerden birini takmasını ister. Diğer yandan İsmail Paşa, Heckler ile el sıkışarak ortaklık etmektedir.

Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 114. bölüm

Zekiye Sultan, Bidar Kadın'a kesin dille konuşarak, mevzunun kendisi ile Ali Nurettin arasında olduğunu ve kimseyi alakadar etmediğini belirtir.

Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 114. bölüm

Halil Halid yine görevinin başınd acanı pahasına Devlet'in bekası için mücadele verir. Heckler ise büyük tertipin emrini vermiştir. Kıyasıya savaşan paşaar gecenin bir vakti tutuklanır. Peki, Abdülhamid paşaları kurtarabilecek mi?

Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 114. bölüm

114. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid Heckler'e, gemilerinin Akabe Körfezine girmesi durumunda batırılacağını söyleyerek uyarıda bulunur. Heckler, hız kesmeden Abdülhamid'in önüne set çekmeye devam eder ve sonraki hedefi Mahmut Paşa'yı öldürmek olacak. Mahmut Paşa'nın ölüm haberini alan Abdülhamid, Heckler'den nasıl intikam alacak?

Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 114. bölüm

Zekiye Sultan, Bidar Kadın'ı Şehzade Abdulkadir konusunda uyararak çok mutsuz olduklarını dile getirir.

Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 114. bölüm

Haberin Videosu:

Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 114. bölüm

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