Payitaht Abdülhamid 114. bölüm fragmanı ekrana geldi! Payitaht Abdülhamid 113. bölüm izle
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Payitaht Abdülhamid 114. bölüm fragmanı ekrana geldi! Payitaht Abdülhamid 113. bölüm izle

Payitaht Abdülhamid dizisi Cuma akşamı 113. bölüm ile ekranlardaydı. Demiryolu anlaşmasında istediğini elde etim dediği anda Abdülhamid'in önüne başka bir engel çıkar, anlaşma ortadan kaybolmuştur. Bir yandan da Heckler'in tuzağı vardır. Abdülhamid, Heckler'in tuzağından kurtulabilecek mi? Payitaht Abdülhamid 114. bölüm fragmanı, 113. son bölüm...

21.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:10
Payitaht Abdülhamid 114. bölüm fragmanı ekrana geldi! Payitaht Abdülhamid 113. bölüm izle

Payitaht Abdülhamid oyuncuları merak ediliyor. Sultan Abdülhamid, Heckler ile kıyasıya mücadele verirken, Halil Halid'in de yeni görevi İngiliz sefaretindedir. Bu arada Heckler'in dikkati de İngiliz sefaretine dönmüştür. Öte yandan Bidar Sultan, Zekiye'yi kesin dille uyarır. Payitaht Abdülhamid dizisi hakkında tüm detaylar haberimizde...

Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 114. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Abdülhamid Heckler'e, gemilerinin Akabe Körfezine girmesi durumunda batırılacağını söyleyerek uyarıda bulunur. Heckler, hız kesmeden Abdülhamid'in önüne set çekmeye devam eder ve sonraki hedefi Mahmut Paşa'yı öldürmek olacak. Mahmut Paşa'nın ölüm haberini alan Abdülhamid, Heckler'den nasıl intikam alacak?

Zekiye Sultan, Kemalettin ve Naime'nin mutsuz olduklarını Bidar'a iletirv ve üstelik onların bu durumunda pay çıkarmasını da ekler.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 113. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid demiryolu meselesinde amacına ulaşınca Heckler, Abdülhamid'in önüne başka bir mesele getirir. Abdülhamid'in elinde Heckler'ı durduracak bir anlaşma vardır. Ancak anlaşma metni ortadan kaybolur. Abdülhamid anlaşmanın diğer nüshasını bulmak için uğraşırken Heckler da onu engellemeye çalışır. Aralarında kıyasıya bir istihbarat ve hafiye savaşı yaşanır.

Halil Halid'in yeni görevi İngiliz sefaretinde çalışan Robert'i almaktır. Heckler da aynı zamanda sefarette hainlik eden kişiyi aramaktadır. Abdülhamid anlaşma nüshasını bulup Heckler'ın tuzağından kurtulabilecek mi? Blavatsky, Abdülhamid'in tuzağına düşer. Heckler ile Abdülhamid'e karşı işbirliği yapar.

Bidar, Zekiye'yi Kemalettin konusunda Naime'nin kafasını karıştırmaması için uyarır. Abdülhamid'in kalbini yeniden kazanmaya karar veren Bidar, kocasına özel ve anlamlı bir hediye gönderir. Meziyet'e kısmet çıkmıştır ve genç kız Abdülkadir'den ümidi olmadığı için kabul eder.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Özlem Conker, Hakan Boyav, Can Sipahi, Selen Öztürk, Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Ali Nuri Türkoğlu, Duygu Gürcan, Yusuf Aytekin, Kaan Turgut, Zeynep Özan, Ercüment Fidan, İlker Kizmaz, Latif Koru, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Başak Daşman, Tolga Öztürk, Erdem Ergüney, Tolga Yeter, Alper Atak, Volkan Uygun, Yusuf Eker, Salman Ataş, Necib Karakaya, Cem Uras, Serdar Deniz, Ece İrtem, Suavi Eren, Berke Üzrek, Selçuk Kılıç, Cem Uçan, Batın Deniz Uçan, Alp Akar, Seher Devrim Yakut, Ceyhun Mengiroğlu, Gülsim Ali İlhan, Cem Özer, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor.

Payitaht Abdülhamid 114. bölüm fragmanı ekrana geldi! Payitaht Abdülhamid 113. bölüm izle

Haberin Videosu:

TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid'in 114. bölüm fragmanı ekrana geldi!

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