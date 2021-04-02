Payitaht Abdühamit 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdühamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Payitaht Abdühamit'ın 146. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Payitaht Abdühamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdühamit 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdühamit, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Payitaht Abdühamit 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdühamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

PAYİTAHT ABDÜHAMİT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

PAYİTAHT ABDÜHAMİT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdühamit yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.