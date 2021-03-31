Payitaht 145. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Payitaht yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht 144. bölüm izle

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PAYİTAHT 144. bölüm FULL İZLE!

Payitaht dizisi TRT 1 ekranlarında 144. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 144. bölümün ardından şimdi de Payitaht 145. bölüm için araştırmalarına başladılar. Payitaht 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Payitaht 145. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht 145. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PAYİTAHT 145. BÖLÜM ÖZETİ

Saraya gelen Mahmut Paşa Abdülhamid'ten padişahlığı bırakmasını ister. Mahmut Paşa ile irtibat halinde olan gizli teşkilat, Cassel'e bir tuzak kurar. 3. Orduya bağlı bazı tümenler hakkında saraya sürpriz bir haber gelir.

Fatma ve Naime'nin Aliye'yi kurtarmak için yaptıkları tertip Stefano'nun sonunu getirir. Naime, hatasını telafi etmeye çalışsa da babasının verdiği cezadan kurtulamaz.

PAYİTAHT 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

PAYİTAHT 144. BÖLÜM İZLE

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PAYİTAHT'IN KONUSU

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.