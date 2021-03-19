Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı
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Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı

19.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:33

Maltepe ve Pendik'te lokanta ruhsatıyla çalışan pavyonlara baskın yapıldı. Gördükleri karşısında şaşkına dönen ekipler, her iki baskında 72 kişiye toplam 249 bin 120 lira para cezası kesti.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bulunan adreste bir işyerinin lokanta ruhsatıyla pavyon olarak işletildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese geldiğinde içeride müzik eşliğinde oturan birçok kişinin olduğunu gördü. Ayrıca mekanın arka tarafında ise olası bir polis baskını anında kaçış için kullanılacak olan kapı ve güvenlik kameraları olduğu tespit edildi. Öte yandan işyerinde çok sayıda konfeti bulundu. Polisler içeride bulunan 27 kişiye, kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 93 bin 420 lira para cezası kesti.

Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İşyerinde polis ekiplerine zorluk çıkaran bir kişi ise gözaltına alındı. Pavyonda bulunan kadınlar ise ekipler tarafından polis otosuna bindirilerek işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı

İÇERİDE 45 KİŞİ VARDI

Pendik'te bulunan başka bir adrese yapılan baskında ise lokanta ruhsatlı bir işyerinin pavyon olarak işletildiği ve içeride 13'ü kadın 45 kişi olduğu tespit edildi. İşletmede çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü. İçeride bulunanlara kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 155 bin 700 lira para cezası kesildi.

Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
X KİŞİ: Yapılanı doğru bulmamakla beraber bu cezalar neden siyasilere ve ünlülere yazılmıyor merak etmedim değil.
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
500
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