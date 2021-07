Paul Walker, Hızlı ve Öfkeli Serisine Geri Dönebilir!

Hızlı ve Öfkeli'nin son filmi geçtiğimiz günlerde yayınlanmasının ardından büyük ses getirmişti, Son iki devam filmini de yönetecek olan yönetmen Justin Lin, Paul Walker'ın karakteri Brian O'Conner'ı geri getirmenin yollarını düşündüğünü söyleyerek hayranların heyecanını arttırdı.

Yasadışı sokak yarışlarıyla ilgili Point Break'ten ilham alarak başlayan seri, en son bölümü uzaya giden milyar dolarlık dev bir seriye dönüştü.

Lin, Cine POP'a O'Conner'ın son iki filme dönüşü fikrini ve bunun CGI(bilgisayar üretimli imgeleme) kullanılarak nasıl elde edilebileceği konusunda açıklamalarda

"Açıkçası Brian ve karakteri Paul, devam edebilmemiz için bize güç veriyor ve bu benim çok hoşuma giden bir şey. Her gün onu geri getirmeyi düşünüyorum" dedi.

Walker, serinin 2001'de başlamasından bu yana Tokyo Drift hariç serinin her filminde rol aldı. 2013'teki trajik ölümü, Hızlı ve Öfkeli 7'yi aylarca beklemeye alırken, yönetmen James Wan ve Universal, oyuncunun anısını onurlandırmanın, harika bir devam filmi çekmenin ve karakteri saygılı bir şekilde uğurlamanın bir yolunu buldular.

Sonuç, Walker'ın iki kardeşi Cody ve Caleb Walker'ı içeriyordu; ikisi de onun benzerliğini yakalamak için kullanıldıkları ek çekimler için harekete geçti.

Benzer taktikler Star Wars serisinde de kullanılmıştı. Carrie Fisher'ın Rise of the Skywalker'daki sahneleri, CGI ile önceki iki filmden görüntülerle birlieştirildi. Rogue One: A Star Wars hikayesinde de efsanevi oyuncu Peter Cushing'in görüntüleri benzer teknolojiyle beyaz perdeye gelmişti. Bakalım Paul Walker'ı tekrar beyaz perdede görebilecek miyiz?

Röportajın tamamını aşağıda izleyebilirsiniz.

