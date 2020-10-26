Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepki olarak Fransa milli takımından ayrılma kararı aldığı öne sürülen Manchester United oyuncusu Paul Pogba, söz konusu haberleri yalanladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepki olarak Fransa milli takımından ayrılma kararı aldığı öne sürülen Manchester United oyuncusu Paul Pogba, söz konusu haberleri yalanladı.

İngiltere medyasında Ortadoğu spor basınına atfen yayımlanan haberlerde, bir süre önce din değiştirerek Müslüman olan 27 yaşındaki Pogba'nın Macron'un İslam'la ilgili sözleri nedeniyle milli takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

Yıldız oyuncu, sosyal medya hesaplarından iddiayı yalanladı. Pogba, İngiliz The Sun gazetesinin haberini, "Unacceptable Fake News", yani "Kabul edilemez yalan haber" yazılı bir etiketle paylaştı.

'İslam terörizm değildir'

Pogba geçen yıl Times gazetesine, neden Müslüman olduğunu anlatırken "İslam'ın kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini ve her şeye şükran duymasını sağladığını" söylemişti.

Paul Pogba, söyleşide "Müslüman olmak, hayatımda iyi bir değişiklik oldu. Annem Müslüman olmasına karşın ben Müslüman olarak doğmadım. Öyle yetiştim. İslam, herkesin sandığı gibi terörizm değildir. Medyada duyduğumuzdan başka bir şey, güzel bir şeydir" demişti.

Tartışmalar nasıl başladı?

Samuel Paty adlı bir öğretmen, 16 Ekim'de Paris yakınlarındaki bir okulda başı kesilerek öldürülmüştü.

Derste ifade özgürlüğünü anlatırken öğrencilerine Muhammed Peygamber karikatürlerini gösteren Paty'nin ölümü ülkede infial yaratmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Abdullah Anzorov adlı 18 yaşındaki bir Çeçen göçmen tarafından öldürülen Paty'nin cenazesinde "Birlik ve kararlılık, İslami terörizmin gaddarlığına karşı verilecek en güzel yanıtlardır" demişti.

Cenaze töreninde Paty'ye Fransa'nın en yüksek şeref nişanı olan "Legion d'honneur" verilmişti.

Fransa'da Paty'nin ölümünden sonra Muhammed Peygamber karikatürleri bazı kamu binalarına yansıtıldı.

Macron cinayet sonrası yaptığı açıklamada, "Samuel Paty Cumhuriyeti özümsediği için, İslamcıların geleceğimizi istemesi nedeniyle öldürüldü. Çünkü biliyorlar ki onun gibi sessiz kahramanlar olduğu sürece asla geleceğimize sahip olamayacaklar. Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" demişti.

Tepki ve boykot

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günkü konuşmasında Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerinin binaların cephelerine yansıtılmasını eleştirirken Macron için söylediği "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" şeklindeki sözleri sonrası, Fransa Cumartesi günü Türkiye'deki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Pakistan Başbakanı Imran Khan da Pazar günü Macron'u, "İslam'a saldırmakla" suçladı.

Irak, Fas ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve Lübnan'daki Hizbullah hareketinden de Macron'a tepki geldi.

Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri raflardan kaldırıldı.

Kuveyt'te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı. Birlik bu kararı, "Muhammed Peygamber'e hakaretlerin tekrarlanması" nedeniyle aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'da Fransız market zinciri Carrefour'un boykot edilmesine dair bir etiket Pazar günü sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.

Mısır'da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı.

Libya, Suriye ve Gazze Şeridi'nde de benzer protestolar görülüyor.