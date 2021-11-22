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PAÜ'de diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
PAÜ'de diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören 103 öğrenci, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nde beyaz önlük giydi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören 103 öğrenci, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nde beyaz önlük giydi.

PAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kongre Merkezi'nde yapılan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, beyaz önlüğün sağlığın, merhametin, vicdanın ve insanlığın güveninin timsali olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, beyaz önlük giyerek artık diş hekimliği mesleğini hissedeceklerini kaydeden Kutluhan, "Diş hekimliğimizin daha iyi fiziki imkanlarda eğitim ve sağlık hizmeti verebilmesi için hayalimiz ve projelerimiz var. İnşallah diş hastanemizi en kısa sürede tamamlarız ve siz de burayı görerek mezun olursunuz. Mesleğinizi yaparken mesleki görevlerinizin yanında insani görevlerinizi de asla unutmayın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlükleri Prof. Dr. Kutluhan, PAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Murat Akgül ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

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AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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