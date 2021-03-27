Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz

2014 yılında kapanan şirketin çalışanları, fabrika sahibi Attila Doğan'ın cenazesinde imamın "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna "Etmiyoruz" diye yanıt verdi.

Kocaeli Derince Çenesuyu'nda üretim yapan ve 2014 yılında kapanan AD Demirel'in çalışanları hak arayışlarını sürdürüyor. Önceki gün Ankara'da yaşamını yitiren fabrika sahibi Attila Doğan'ın cenazesine katılan işçiler haklarını helal etmedi.

HAKLARINI HELAL ETMEDİLER

Cenaze töreninde cenaze namazına katılan işçiler cami imamının "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna "Etmiyoruz" diye yanıt verdi. İşçiler, cami imamına da tepki göstererek kul hakkının da cenazede anlatılmasını istedi.

ALACAK 5 MİLYON LİRA

Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu AD Demirel, 2014 yılında ekonomik gerekçelerle üretimini durdurdu. 67 işçi tazminatlarını ve haklarını alamadı. Uzun süren hukuk mücadelesinde işçiler davaları kazandı ancak icra ettikleri tüm mal varlıklarına bankalar el koydu. Yaklaşık 5 milyon lira alacağı olan işçiler tüm girişimlere rağmen paralarını alamadı ama mücadeleyi de bırakmadı.